صحف اليوم
24 نيسان 2017
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برّي لـ"الأخبار": لن أسير بـ"التأهيلي"

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برّي لـ&quot;الأخبار&quot;: لن أسير بـ&quot;التأهيلي&quot;
أكد رئيس المجلس النيابي نبيه برّي لـ"الأخبار" أنه لن يوافق على مشروع القانون "التأهيلي" الذي يتبنّاه الوزير جبران باسيل، وأنه سيصوّت ضدّه في مجلس النواب.
 
 فيما اكدت مصادر المستقبل أن إصرار بري على الرفض يعني سقوط "التأهيل الطائفي".
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