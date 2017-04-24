صحف اليوم
24 نيسان 2017
24/04/2017 23:32:21
برّي لـ"الأخبار": لن أسير بـ"التأهيلي"
معارضة رئيس المجلس والاشتراكي والقوات تحاصر "مشروع باسيل 2"
Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبنان, مجلس النواب,بري,معارضة رئيس المجلس والاشتراكي والقوات تحاصر "مشروع باسيل 2"
LBCI News Lebanon
أكد رئيس المجلس النيابي نبيه برّي لـ"
الأخبار
" أنه لن يوافق على مشروع القانون "التأهيلي" الذي يتبنّاه الوزير جبران باسيل، وأنه سيصوّت ضدّه في مجلس النواب.
فيما اكدت مصادر المستقبل أن إصرار بري على الرفض يعني سقوط "التأهيل الطائفي".
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