اسرار الصحف 25-04-2017

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للمرّة الأولى يطل تيمور جنبلاط في حديث سياسي عن تطوير النظام اللبناني من على منبر الجامعة اليسوعية....قال مسؤول سابق أنه لا يمكن رسم سياسة واضحة للبنان قبل معرفة حقيقة السياسة الأميركيّة في المنطقة...يشكو مسؤول كنسي من خسارة طائفته مواقع مهمة عدّة في التعيينات الأخيرة المدنية والعسكرية....شكّك ناشطون عونيّون في تزامن اقفال أبواب وزارة الطاقة ووزارة الشؤون في الوقت ذاته وسألوا عن الجهة المحرّكة....قال مرشّح دائم أن الأسباب الاقتصاديّة هي الدافع الأول لإرجاء الانتخابات إلى السنة المقبلة....إنّ أوساطاً قيادية في تكتّل "التغيير والإصلاح" علّقت على تحرّك "المياومين" المفاجئ في مواجهة وزير الطاقة بالقول: "إذا كان المقصود ترهيبنا لترغيبنا بالتمديد فنحن مصمّمون على رفضه والردود عليه ستكون أقوى".لاحظت أوساط سياسية أن حزباً معنياً بقانون دولي صدر في الخارج يلتزم الصمت حتى الآن في العلن، ويتحرّك في الظل لاستشفاف أهداف ومخاطر هذا القانون.هدّد أحد الوزراء الجدد سلفه بفتح مجموعة من الملفات ما لم يتوقف عن التدخل في شؤون وزارته الإدارية والداخلية.كشف أحد الوزراء ما سمّاه خلية كاملة منظمة تجمع عدداً من كبار المسؤولين ما زالت على صلة بوزير سابق يُسربون له كل شاردة وواردة مؤكداً أنه بدأ بتفكيك هذه الشبكة.