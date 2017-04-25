صحف اليوم
25 نيسان 2017
25/04/2017 00:11:04
خوري لـ "الشرق الاوسط": الحديث عن عقوبات اضافية امر مقلق
تدخل لبناني لتجنيب حزب الله عقوبات اضافية
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LBCI News Lebanon
اعتبر وزير الاقتصاد رائد خوري أن الحديث عن عقوبات اضافية هو امر مقلق بالنسبة للبنان وأكد لـ "
الشرق الاوسط
" أن السلطات اللبنانية تبذل جهدا قدر الامكان للحد من نتائجها وتحييد البلاد من المشكلات.
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