صحف اليوم
25 نيسان 2017
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خوري لـ "الشرق الاوسط": الحديث عن عقوبات اضافية امر مقلق

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خوري لـ &quot;الشرق الاوسط&quot;: الحديث عن عقوبات اضافية امر مقلق
اعتبر وزير الاقتصاد رائد خوري أن الحديث عن عقوبات اضافية هو امر مقلق بالنسبة للبنان وأكد لـ "الشرق الاوسط" أن السلطات اللبنانية تبذل جهدا قدر الامكان للحد من نتائجها وتحييد البلاد من المشكلات.
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