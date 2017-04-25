خوري لـ "الشرق الاوسط": الحديث عن عقوبات اضافية امر مقلق

اعتبر وزير الاقتصاد رائد خوري أن الحديث عن عقوبات اضافية هو امر مقلق بالنسبة للبنان وأكد لـ "" أن السلطات اللبنانية تبذل جهدا قدر الامكان للحد من نتائجها وتحييد البلاد من المشكلات.