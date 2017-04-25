أخبار دولية
25 نيسان 2017
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حكم بسجن مراسل لاذاعة فرنسا الدولية في الكاميرون

حكم صادر بحق أحمد أبا ومنظمة العفو الدولية تستنكر Lebanon, news ,lbci ,أخبار فرنسا,الكاميرون,حكم صادر بحق أحمد أبا ومنظمة العفو الدولية تستنكر
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حكم بسجن مراسل لاذاعة فرنسا الدولية في الكاميرون
أصدرت محكمة عسكرية في الكاميرون حكما بسجن مراسل لاذاعة فرنسا الدولية مدة عشرة اعوام بسبب "فشله في الابلاغ عن اعمال ارهابية".
      
واستنكرت منظمة العفو بسرعة هذا الحكم الصادر بحق أحمد أبا، الذي ادين أيضا "بغسل اموال عائدات أعمال ارهابية" وتم تغريمه ما يوازي 85 ألف يورو.
     
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ويواجه الصحفي ايضا امكانية قضاء خمسة اعوام اضافية في السجن في حال تخلفه عن الدفع، لكن فريق الدفاع عنه قال انه سيستأنف الحكم.
      
ونفى أبا كل التهم الموجهة اليه.
    
وتعتقد السلطات الكاميرونية ان أبا، الذي يقول انه تعرض للتعذيب لثلاثة أشهر من قبل عناصر في الاستخبارات قبل تحويله الى السجن، قد تعاون مع منظمة بوكو حرام وفشل في تمرير معلومات عن مخططاتهم.
 
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