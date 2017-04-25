البشمركة تطالب حزب العمال بالانسحاب من جبل سنجار

حزب العمال الكردستاني مستهدف

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LBCI News Lebanon

اعلن الجيش التركي انه نفذ ضربات جوية على أهداف لمسلحي حزب العمال الكردستاني قرب جبال سنجار بالعراق وفي شمال شرقي سوريا لمنع الجماعة من إرسال أسلحة ومتفجرات لشن هجمات داخل تركيا.

وأشار الجيش الى أن حزب العمال الكردستاني استخدم المنطقتين مرارا لنقل المسلحين والأسلحة والقنابل وأن المواد استخدمت في هجمات على مواقع للجيش التركي ومن بين أحدثها تفجير في مدينة ديار بكر بجنوب شرقي البلاد.

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قتل ستة عناصر من قوات الامن الكردية واصيب تسعة آخرون بجروح جراء ضربة جوية نفذتها طائرات تركية بعد منتصف ليل الاثنين على مواقع في شمال غرب العراق، بحسب ما افاد الامين العام لوزارة البشمركة في حكومة اقليم كردستان العراق . وفي التفاصيل، ولفت المصدر الى ان الغارة كانت تستهدف مقاتلين أيزيديين متحالفين مع حزب العمال الكردستاني .وبالتالي، أصابت عن طريق الخطأ البشمركة التابعة لحكومة اقليم كردستان.

وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان إن ما لا يقل عن 18 من مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية والعاملين في الإعلام لقوا مصرعهم في ضربات جوية تركية استهدفت أحد مقار وحدات حماية الشعب بشمال شرقي سوريا.

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