معارض كويتي يدعو الى مصالحة وطنية

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دعا المعارض الكويتي البارز النائب السابق مسلم البراك الى مصالحة وطنية وذلك بعد ثلاثة ايام على اطلاقه من السجن.وكان البراك قد امضى عقوبة بالسجن لمدة سنتين بتهمة "اهانة" امير البلاد وهو ما نفاه باستمرار مؤكدا انه لم يلق محاكمة عادلة وانه حوكم بسبب "آرائه السياسية".وقال البراك امام مؤيدين له الاثنين ان الفساد في الكويت وصل الى مرحلة خطرة هو ما "أكدته مؤسسات عالمية وكل كويتي مهدد بسحب الجنسية".وتابع البراك "إذا خطت السلطة خطوة نحو المصالحة مع الشعب فنحن سنخطو خطوتين"، مشددا على ان احدا لا يسعى الى اطاحة الاسرة الحاكمة منذ عشرين عاما.