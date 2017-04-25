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25 نيسان 2017
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جنبلاط: لا نعني بكلامنا تيارا محددا بل كل الذين يزايدون في التغيير وهم من التغيير براء

جنبلاط: لا نعني بكلامنا تيارا محددا بل كل الذين يزايدون في التغيير وهم من التغيير براء Lebanon, news ,lbci ,أخبار تيارا,بكلامنا,نعني,جنبلاط,
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جنبلاط: لا نعني بكلامنا تيارا محددا بل كل الذين يزايدون في التغيير وهم من التغيير براء
 
 
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