تصعيدٌ في قضية الضمان لتفادي إفلاس محتَّم

اعتصام لنقابة مستخدمي الضمان

Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبنان, ضمان,موازنة,اعتصام لنقابة مستخدمي الضمان

LBCI News Lebanon

نفذت نقابة مستخدمي الضمان الاجتماعي اعتصاما في ساحة رياض الصلح احتجاجا على ما ورد في مشروع الموازنة.

وأكد المعتصمون أنهم حضروا للمطالبة بإلغاء المادتين الواردتين في مشروع الموازنة وهما الغاء براءة الذمة واعفاء الدولة من الديون المترتبة عليها، مشددين على أن هذا المشروع هو لخصخصة الضمان، رافضين هذا الامر.

الإعلان

من جهته، ناشد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة التدخل الفوري لسحب المادتين من مشروع الموازنة، شاكرا الرئيس نبيه بري على الدعم الكامل لحقوق العمال.

ولاحقا، التقى وفد من المعتصمين النائب ابراهيم كنعان في مجلس النواب حيث طلب منهم كنعان تقديم مذكرة الى لجنة المال بمطالبهم.