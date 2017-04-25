قوى الامن: أطفال تعرّضوا لإعتداءات جنسية من رجل ستّيني

الإعلان

تمكنت إحدى دوريات مفرزة استقصاء الشمال في وحدة الدرك الإقليمي، نتيجة للمتابعة والرصد، من توقيف المدعو:- ف. د. (مواليد عام 1951، سوري الجنسية) في محلة الشوك - ابي سمراء،وذلك لقيامه بالإعتداء الجنسي واغتصاب عدد من القاصرين السوريين، عرِف منهم خمسة أطفال من مواليد الأعوام: 2002 - 2003 - 2006 - 2002 – 2003، بحسب ما ذكرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة.واشارت المديرية الى أنه تم عرضهم على طبيب شرعي، وقد أكد تقرير الأخير حصول اعتداءات جنسية عليهم.ولفتت الى انه بالتحقيق مع المشتبه به، اعترف بإعتدائه على الأطفال وتكرار فعلته متوسلا التهديد والترغيب، فكان تارة يغريهم بالمال وتارة أخرى يهددهم بالإيذاء في حال بوحهم لذويهم.وأكدت أن التحقيق جار بإشراف القضاء المختص.