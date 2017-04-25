حرارة فوق معدلاتها...بدءا من الغد

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يستمر الطقس الربيعي المعتدل اليوم ليتحول غدا الاربعاء الى ربيعي دافئ جدا مع ارتفاع في درجات الحرارة لتصبح فوق معدلاتها الموسمية بحدود ٣ الى ٤ درجات.الثلاثاء 25/4/2017:طقس ربيعي معتدل مشمس عموما مع ارتفاع في درجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين 14 و 24 درجة.الاربعاء 26/4/2017:طقس ربيعي دافئ ويتخلل الأجواء سحب مرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين 16 و 27 درجة.الخميس 27/4/2017:طقس ربيعي دافئ جدا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين 18 و 28 درجة واحتمال خفيف لبعض الرذاذ مساء.