خمس جثث سلمها لبنان الى سوريا

قامت المديرية العامة للامن العام قبل ظهر اليوم ، بإشراف القضاء المختص وبالتنسيق مع منظمة الصليب الاحمر اللبناني، بتسليم السلطات السورية في مركز امن عام جديدة يابوس الحدودي خمسة جثامين عائدة لمواطنين سوريين تعود لاشخاص من معلولا وهم:عاطف راغب قلومة وغسان ميخائيل شنيص شادي ميخائيل تعلب وجهاد مطانيوس تعلب وداود سركيس ميلانة، بحسب ما أصدرت المديرية العامة للامن العام.
وكانت دورية من المديرية العامة للامن العام قد كشفت مكان وجودهم، اثناء تنفيذ مهمة عسكرية استكشافية في الجرود على الحدود اللبنانية - السورية الشرقية خلال شهر كانون الاول 2016 في اطار متابعتها لملف العسكريين المخطوفين، وتمكنت من سحب الجثامين، ثم استكملت الاجراءات الادارية والقضائية لهذا الملف، واجريت الفحوصات المخبرية اللازمة، وتبين انها تعود لمواطنين سوريين من مدينة معلولا خطفوا اثناء المعارك التي شهدتها المنطقة، وتمت تصفيتهم على يد احدى التنظيمات الارهابية، ورمي جثثهم في احدى المغاور في جرود عرسال.