خمس جثث سلمها لبنان الى سوريا

نقل الجثث الخمسة التي وجدت في جرود عرسال اليوم

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LBCI News Lebanon

قامت المديرية العامة للامن العام قبل ظهر اليوم ، بإشراف القضاء المختص وبالتنسيق مع منظمة الصليب الاحمر اللبناني، بتسليم السلطات السورية في مركز امن عام جديدة يابوس الحدودي خمسة جثامين عائدة لمواطنين سوريين تعود لاشخاص من معلولا و هم : عاطف راغب قلومة و غسان ميخائيل شنيص شادي ميخائيل تعلب و جهاد مطانيوس تعلب و داود سركيس ميلانة، بحسب ما أصدرت المديرية العامة للامن العام.

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