بالصور - الملتقى الاعلامي العربي يختتم أعماله في الكويت

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اختتمت أعمال "الملتقى الاعلامي العربي" في دورته ​الـ14، في الكويت، تحت عنوان "الإعلام... حياة"، والتي استمرت لمدة يومين، في فندق الريجنسي، بمشاركة عدد من المسؤولين الكويتيين والعرب إضافة إلى أصحاب مؤسسات إعلامية متنوعة وعدد من الإعلاميين والأكاديميين من مختلف الدول العربية.وتناول الملتقى، في اليوم الثاني، مواضيع عدة، منها "الملكية والادارة الاعلامية" و"الثقافة الاعلامية" و"مستقبل الاعلام وإعلام المستقبل"، إضافة الى القضايا الإجتماعية كتأثير اتجاهات الرأي العام على متخذ القرار.وفي الختام ، تم توزيع شهادات لكلّ من شارك وحضر، كعربون شكرٍ وتقدير لهم.