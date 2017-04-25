حياة ميريام كلينك تحوّلت إلى جحيم.. "صار شي كتير بشع"

ميريام كلينك: حياتي جحيم

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LBCI News Lebanon

رغم أنها كانت قد أعربت عن سعادتها بالإنتقال إلى مصر، إلا أن حياة عارضة الأزياء المثيرة للجدل ميريام كلينك قد تحوّلت إلى جحيم وفق تعبيرها.

في التفاصيل، نشرت عارضة الأزياء ميريام كلينك صورة لجواز سفرها وأرفقته بالتعليق التالي "خسرت ١٠ ايام من حياتي عالفاضي… مشاكل وزعل وطق حنك غيري استفاد وانا لا شيء غير قلت نوم وتعصيب وقطة جديدة. حياتي جحيم".

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لكن كلينك عادت وحذفت التعليق، مؤكّدةً في منشورٍ سابق "صار شي كتير بشع". ووعدت متابعيها بنشر التفاصيل حصرياً عبر التطبيق الخاص بها.

كما علّقت ميريام على أحدث صورة قامت بنشرها عبر موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام أنها بحاجة لإجازة بعد رحلتها السيئة.

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I need a holliday from this bad trip .... 😡 A post shared by Myriam klink👑 (@myriamklinkk) on Apr 24, 2017 at 9:44pm PDT