الشائعات تُلاحق السيدة فيروز.. ما الحقيقة؟

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LBCI News Lebanon

يبدو أن الشائعات تُلاحق السيدة فيروز بعد إنتشار خبر مفاده إحيائها حفلٍ فنّي في مصر وقد تداولت مواقع إعلامية مصرية معلومات عن إتفاقٍ أبرمه التلفزيون المصري مع السيدة فيروز لإحياء حفل عيد الأضحى المقبل على أن يُبث على الهواء مباشرة.

وفي حين أثار الخبر سعادة الجمهور المصري، كشفت المخرجة ريما الرحباني أن خبر غناء والدتها السيدة فيروز في مصر عارٍ عن الصحّة.

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في التفاصيل، كتبت ريما الرحباني عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك التالي "شو قوي هالمصدر إذا معتقد آخر حفلاتها كانت بال ٢٠١٠، إنّو ال ٢٠١١ شو كانت!! بروفا؟".

وتابعت "وبعدين التلفزيون المصري حتّة واحدة؟ يا لهوي يعني في بث مباشر! بس إنّو طبعاً فاضل المكان اللي هوّي إجمالاً بتبتدي فيه أي مباحثات وقد تنتهي عنده! وطبعاً وطبيعي الأجر مش رح يكون عائق مهما كانت تكلفته. آه والنبي لأن أجركم عظيمٌ في السماوات".

وختمت ريما بالقول "إييييي يعني ما بعمري فهمت شو بيقصد وشو بيستفيد المصدر وأخواته من هيك صنف خبار؟ غير إنّو يحط نفسو في مواقف بايخة".