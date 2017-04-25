مياومو الكهرباء...ننتظر الثلاثاء المقبل

اعتصام أمام مؤسسة كهرباء لبنان

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LBCI News Lebanon

نفذ مياومو مؤسسة كهرباء لبنان اعتصاما صباح اليوم أمام المؤسسة، وتقرر عقد لقاء بينهم وبين وزير الطاقة سيزار ابي خليل الثلاثاء المقبل بهدف ايجاد حل لمشكلتهم على أن يبقوا اعتصاماتهم سلمية داخل مراكز عملهم.

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وكان المياومون قد أعادوا فتح بوابات "المؤسسة" صباحا بناء لطلب النقابة افساحا في المجال لتجمع موظفي المؤسسة للالتحاق باعتصام الضمان.