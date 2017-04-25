أجور لجنة Arabs Got Talent لم تتخط الملايين.. إليكم الحقيقة الصادمة!

حقيقة الأجور الضخمة الّتي تتقضاها لجنة برنامج Arabs Got Talent

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LBCI News Lebanon

كشف عميد كليّة محمد بن راشد للإعلام في الجامعة الأميركيّة في دبي ومدير قنوات MBC علي جابر حقيقة المعلومات الصادمة الّتي نشرتها بعض المواقع الإلكترونية بشأن الأجور الضخمة الّتي تتقضاها لجنة الموسم الخامس من برنامج Arabs Got Talent، وذلك في مقابلة مع الاعلامية باتريسيا هاشم ضمن برنامج "بصراحة" عبر اذاعة "فايم". فأكّد جابر أن هناك مخيّلة كبيرة تُفبرك هذه الأرقام، وأضاف "الأرقام مغلوطة".

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في إطارٍ متصل، أشار علي جابر إلى أن مجموعة MBC هي شركة تجارية تهتم بتكلفة البرامج الّتي تنتجها اهتماماً شديداً، وتابع "من أهم أسباب نجاح البرنامج هو نجاحه تجاريّاً، وفي حال كلّ هذه الأرقام الخيالية موجودة لن يكون النجاح تجارياً للبرنامج".

يُذكر أن معلومات مسربّة عن مصادر غير موثوقة لبعض الوسائل الإعلامية كانت قد أشارت أن أجر الممثل أحمد حلمي يقارب المليون و47 ألف دولار أميركي، وأجر العميد علي جابر 900 ألف دولار، أمّا أجر الفنانة نجوى كرم فوصل إلى المليون و200 ألف دولار، وهو الأمر الّذي نفاه العميد علي جابر.