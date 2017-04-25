بالفيديو: نجمة لبنانية تتخلّى عن رشاقتها وتظهر بوزنٍ زائد.. خمّنوا من هي؟

أثبتت النجمة مايا دياب أنها مستعدّة للتخلي عن جمالها وقوامها الرشيق خدمةً لدورٍ تمثيلي تُجسّده، وذلك بعدما شكّلت صدمةً للجمهور إثر ظهورها في برنامج SNL بالعربي.
في التفاصيل، أطلّت الفنانة مايا دياب خلال البرنامج في دورٍ تمثيلي حيث جسّدت شخصيّة الأم المصريّة الّتي تدفع إبنها للزواج بالقوّة وتحت الضغط النفسي والتهديد. لكن المفاجأة كانت عندما ارتأت مايا أن تظهر بشكلٍ مختلف كليّاً وبوزنٍ زائد يتناقض مع صورتها النمطية.
وقد أثارت خطوة مايا دياب الجريئة إعجاب روّاد الإنترنت، فتداولوا مقطع الفيديو بكثافة عبر منصّات التواصل الإجتماعي.