بالفيديو: نجمة لبنانية تتخلّى عن رشاقتها وتظهر بوزنٍ زائد.. خمّنوا من هي؟

تخلت عن جمالها وقوامها الرشيق خدمةً لدورٍ تمثيلي

Lebanon, news ,lbci ,أخبار تمثيل, مايا دياب,وزن زائد,تخلت عن جمالها وقوامها الرشيق خدمةً لدورٍ تمثيلي

LBCI News Lebanon

أثبتت النجمة مايا دياب أنها مستعدّة للتخلي عن جمالها وقوامها الرشيق خدمةً لدورٍ تمثيلي تُجسّده، وذلك بعدما شكّلت صدمةً للجمهور إثر ظهورها في برنامج SNL بالعربي.

في التفاصيل، أطلّت الفنانة مايا دياب خلال البرنامج في دورٍ تمثيلي حيث جسّدت شخصيّة الأم المصريّة الّتي تدفع إبنها للزواج بالقوّة وتحت الضغط النفسي والتهديد. لكن المفاجأة كانت عندما ارتأت مايا أن تظهر بشكلٍ مختلف كليّاً وبوزنٍ زائد يتناقض مع صورتها النمطية.

الإعلان

وقد أثارت خطوة مايا دياب الجريئة إعجاب روّاد الإنترنت، فتداولوا مقطع الفيديو بكثافة عبر منصّات التواصل الإجتماعي.