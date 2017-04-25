عون يجدد لاءاته تجاه التمديد والفراغ

عون أمام وفد نقابة المحامين

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LBCI News Lebanon

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أنه "إذا تخلى اللبنانيون عن حقهم في انتخاب ممثليهم في مجلس النواب نصبح في نظام ديكتاتوري" مشددا على انه "لن نقبل بأن يمدد هذا المجلس لنفسه ولن يحصل فراغ".

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واشار عون أمام وفد نقابة المحامين الى انه "لا يمكن لأي فريق أن يتحجج بخصوصية طائفته لأن كل الطوائف في لبنان لها خصوصيتها" مؤكدا ان عليه واجبا تجاه شباب لبنان لان الوضع لا يمكن أن يستمر على ما هو عليه الآن.وقال: "الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية فمتى يمارس هذا الحق؟".