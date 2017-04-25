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25 نيسان 2017
25/04/2017 04:59:28
المرصد السوري: ارتفاع حصيلة القصف التركي على مواقع للاكراد في شمال شرقي سوريا الى 18 قتيلا
المرصد السوري: ارتفاع حصيلة القصف التركي على مواقع للاكراد في شمال شرقي سوريا الى 18 قتيلا
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LBCI News Lebanon
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