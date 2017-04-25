بالصور - معالم جبيل في نيويورك...

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افتتح في صالة المعارض في مبنى الامم المتحدة في نيويورك معرض عن جبيل - بيبلوس بعنوان "جبيل حيث ولد التاريخ"، تضمن لوحات عن المدينة التاريخية والاثرية برعاية رئيس البعثة اللبنانية في المنظمة الدولية السفير نواف سلام وحضور رئيس بلدية جبيل زياد الحواط على رأس وفد من أعضاء المجلس البلدي.وأشار سلام إلى أن "مدينة بيبلوس هي اليوم من أهم المدن تجاريا وسياحيا"، لافتا الى أن بيبلوس التي ولدت منذ أكثر من سبعة آلاف قرن هي مدينة مأهولة منذ نشأتها.بدوره، أوضح الحواط أن فكرة المعرض مستمدة من روح الحياة الفينيقية والفينيقيون الذين نشروا الأبجدية واهتموا بالعلم بدلا عن الغزوات والحروب، وشدد على أن "البلدية، وضعت خطة استراتجية تضمن الإستمرارية في جبيل كي تنقل الى الأجيال القادمة، كما سعت البلدية الى تعزيز أهمية المدينة السياحية والثقافية، وجعلت من المدينة قبلة أنظار السياح من كل أنحاء العالم".يذكر، ان عددا كبيرا من السفراء وفاعليات ديبلوماسية من مختلف الدول وموظفو المنظمة الدولية وابناء الجالية اللبنانية من مختلف الولايات المتحدة الاميركية، شارك في حفل الافتتاح.