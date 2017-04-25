نادين نسيب نجيم تغزو إنستغرام بفيديو حَوَل العينين.. شاهدوا طرافتها!

تتمتّع الممثلة نادين نسيب نجيم بطرافة جعلتها تغزو موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام بمقطع فيديو نال أكثر من 206 الآف مشاهدة في أقلّ من يومين.
في التفاصيل، نشرت الممثلة نادين نسيب نجيم مقطع فيديو جديد وهي تُظهر حَوَل عينيها بطريقة طريفة من داخل السيارة، بالإضافة إلى بعض حركات الشفاه لإظهار عدم قدرتها على التركيز. وقد علّقت نادين على الفيديو بالقول "بس خلّص تصوير بعد نهار كتير متعب، وعم جرّب ركّز وما عم تزبط معي".
وقد نال الفيديو مئات التعليقات من روّاد مواقع التواصل الإجتماعي للإشادة بطرافة نادين نجيم وعفوّيتها النادرة.