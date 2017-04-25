لجنة المال تبدأ درس مشروع الموازنة

تعقد لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان جلسة في مجلس النواب لبدء درس مشروع الموازنة .وتستمع اللجنة في جلسة اليوم لوزير المال علي حسن خليل. وقد اثيرت مسألة قطع الحساب على نطاق واسع.وعلم أن هناك اتجاها لعقد جلسات مكثفة لمناقشتها .