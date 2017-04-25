أخبار محلية
25 نيسان 2017
25/04/2017 05:49:58
لجنة المال تبدأ درس مشروع الموازنة
جلسات مكثفة لمناقشة الموازنة
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LBCI News Lebanon
تعقد لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان جلسة في مجلس النواب لبدء درس مشروع الموازنة .
وتستمع اللجنة في جلسة اليوم لوزير المال علي حسن خليل. وقد اثيرت مسألة قطع الحساب على نطاق واسع.
وعلم أن هناك اتجاها لعقد جلسات مكثفة لمناقشتها .
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