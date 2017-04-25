الراعي يؤكد انه ضد الفراغ والتمديد

الراعي: صلاتي اليومية هي ان يتمكن مجلس النواب من اقرار قانون جديد

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LBCI News Lebanon





وقال امام زواره: "أصلي على نية النواب كي يتطلعوا الى مصلحة المواطن اللبناني والى خير الوطن فيقروا في المهلة المتبقية اي قبل الخامس عشر من ايار المقبل قانونا جديدا على قياس الوطن لا على قياس الاشخاص".

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وأسف البطريرك الراعي "لما يقال انه يريد الستين في الوقت الذي يناشد فيه الجميع منذ سنوات ضرورة واهمية اقرار قانون جديد للانتخابات يمنح صوت المواطن قيمة وتمثيلا صحيحا لكل مكونات المجتمع اللبناني".



واكد انه "ضد الفراغ وضد التمديد لمجرد التمديد، لانه يصبح اغتصابا للسلطة".

أعلن البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ان صلاته اليومية هي ان يتمكن مجلس النواب من اقرار قانون جديد للانتخابات.وقال امام زواره: "أصلي على نية النواب كي يتطلعوا الى مصلحة المواطن اللبناني والى خير الوطن فيقروا في المهلة المتبقية اي قبل الخامس عشر من ايار المقبل قانونا جديدا على قياس الوطن لا على قياس الاشخاص".وأسف البطريرك الراعي "لما يقال انه يريد الستين في الوقت الذي يناشد فيه الجميع منذ سنوات ضرورة واهمية اقرار قانون جديد للانتخابات يمنح صوت المواطن قيمة وتمثيلا صحيحا لكل مكونات المجتمع اللبناني".واكد انه "ضد الفراغ وضد التمديد لمجرد التمديد، لانه يصبح اغتصابا للسلطة".

بدوره، حمل الوزير السابق اشرف ريفي همّ قانون الانتخابات الى كل من متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده، والبطريرك الراعي.

واعتبر ريفي ان التمديد والفراغ شرّان كبيران، والا خلاص إلا بالذهاب إلى الانتخابات في أوانها، داعيا المجتمع المدني الى العصيان، في حال لجأت السلطة الى التمديد لنفسها.