لجنة المال: لا موازنة من دون قطع الحسابات

أعلن رئيس لجنة المال النيابية النائب ابراهيم كنعان بعد الجلسة المخصصة لمشروع الموازنة انه تم التوصل اليوم إلى تحديد جلسة ثانية لمناقشة "فزلكة الموازنة".
وشدد على ان ما "يهمنا هو معرفة ما هي أهداف هذه الموازنة وماذا ستحقق وماذا تستطيع تحقيقه في ظل الأموال المتوفرة".
وقال: "الوقت يفرض نفسه علينا وبعض الأرقام تفرض نفسها علينا وهذا أمر غير صحي، ونعد أن تأتي موازنة الـ 2018 في وقتها"، مشيرا الى "ان خدمة الدين العام بلغت أرقاما قياسية، والعجز موزع بين رواتب وعجز الكهرباء وديون متوجبة الاداء.
وكشف انه في الموازنة الحالية النفقات الاستثمارية التي تساهم بتكبير حجم الاقتصاد هي جدا ضئيلة ولا تشكل اكثر من 8.4 من نفقات الموازنة.
واكد كنعان حق المضمون وحمايته، لافتا الى ان "هذه مسألة مقدسة بالنسبة إلينا".
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