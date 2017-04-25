الشرطة توقف سيارة مسرعة...وتصدم بهوية السائق!

أوقفت الشرطة الأسترالية مراهقًا يبلغ من العمر 12 سنة بعدما كان يقود سيارة بسرعة كبيرة على الطريق العام.

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وأراد الطفل الذي لم يتم الكشف عن اسمه، الإنتقال من مدينة كندل الواقعة في شرق البلاد إلى مدينة بيرث في غرب أستراليا والتي تبعد 4 كيلومترات عن كندل.

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ولم يستطع الطفل استكمال رحلته بسبب سقوط قطعة تحمي السيارة من الصدمات على الطريق في مدينة بروكلين أي بعدما قطع ثلث المسافة التي كان ينوي اجتيازها.

واستغرب عناصر الشرطة في ولاية نيو ساوث ويلز كيف استطاع الطفل اجتياز هذه المسافة الكبيرة من دون أن يلاحظ أحد من المواطنين ذلك.