منزل مارلين مونرو للبيع... صور من داخله للمرة الأولى

يعرض للبيع اليوم منزل الممثلة الأميركية ماريلين مونرو ويتوقّع أن يتمّ بيعه بقيمة 9.6 ملايين دولار.
وعاشت مونرو أواخر أيام حياتها في هذا المنزل الذي يقع في ضواحي مدينة لوس أنجلس الأميركية قبل أن تفارق الحياة عام 1962 عن عمر يناهز 36 عامًا.
ويحتوي منزل مونرو على 4 غرف نوم وثلاثة حمامات كما يوجد أمامه حوض للسباحة وحديقة كبيرة مع منزل صغير للضيوف.
يذكر ان مونرو وجدت متوفاة داخل هذا المنزل في آب 1962 بعدما تناولت جرعة زائدة من الحبوب المنوّمة.
وقد تم تجديد المنزل عدة مرات على مرّ السنين إلا أنه تم المحافظة على تفاصيله الأساسية.
اليكم بعض الصور من داخل منزل مونرو التي تُكشف للمرة الأولى: