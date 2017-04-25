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25 نيسان 2017
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منزل مارلين مونرو للبيع... صور من داخله للمرة الأولى

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منزل مارلين مونرو للبيع... صور من داخله للمرة الأولى
يعرض للبيع اليوم منزل الممثلة الأميركية ماريلين مونرو ويتوقّع أن يتمّ بيعه بقيمة 9.6 ملايين دولار.
 
وعاشت مونرو أواخر أيام حياتها في هذا المنزل الذي يقع في ضواحي مدينة لوس أنجلس الأميركية قبل أن تفارق الحياة عام 1962 عن عمر يناهز 36 عامًا.
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ويحتوي منزل مونرو على 4 غرف نوم وثلاثة حمامات كما يوجد أمامه حوض للسباحة وحديقة كبيرة مع منزل صغير للضيوف.
 
يذكر ان مونرو وجدت متوفاة داخل هذا المنزل في آب 1962 بعدما تناولت جرعة زائدة من الحبوب المنوّمة.
 
وقد تم تجديد المنزل عدة مرات على مرّ السنين إلا أنه تم المحافظة على تفاصيله الأساسية.

 

اليكم بعض الصور من داخل منزل مونرو التي تُكشف للمرة الأولى:

 
Hollywood royalty Marilyn Monroe bought this home back in 1962 for just £60,000
The famous star tragically passed away in the house from a drug overdose later that same year
 
Marilyn was found by her psychiatrist Ralph Greenson who walked in on her laying naked and face down on her bed
 
It comes with a swimming pool which Monroe reportedly never actually swam in
 
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