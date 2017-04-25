صور خلابة لكوكب الأرض... من الفضاء!

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ويذكر أن الأرض شهدت منذ ذلك الحين تغيّرات عديدة بفعل عوامل متعدّدة مثل الإحتباس الحراري والكثافة السكانية في جميع بلدان العالم.

وخلال 45 عامًا، تضاعف عدد سكان الأرض ليصل إلى 7.4 مليار شخص.

وفي هذا السياق، قال رائد الفضاء دون بيتيت في مقابلة له إن الأمر الذي لاحظه عبر السنوات منذ رحلته الأولى إلى القمر عام 2002 وصولاً إلى رحلته الأخيرة عام 2012 هو الازدياد الكثيف للأنوار في كوكب الأرض، بحيث تظهر المدن وكأنها نجوم تضيء في السماء وبخاصة في الدول الكبيرة مثل الصين والهند.

بالإضافة إلى ذلك، يلاحظ رواد الفضاء تغيّرات في الألوان التي تطغى على الأرض عند شروق الشمس وغروبها، كما إنهم قادرون على مراقبة أحوال الطقس في بعض البلدان.