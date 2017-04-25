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25 نيسان 2017
25/04/2017 07:46:10
أحمد الاسير في خلال جلسة استجوابه: ارفض تعيين اي محام غير الثلاثة الذين عينتهم والتزم الصمت
أحمد الاسير في خلال جلسة استجوابه: ارفض تعيين اي محام غير الثلاثة الذين عينتهم والتزم الصمت
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LBCI News Lebanon
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