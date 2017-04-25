بالفيديو: رسالة من عاصي الحلاني لجمهوره... ما قصّة "حبيب القلب"؟

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احبائي أشكركم على محبتكم الكبيرة.. ارجو ان يكون البوم #حبيب_القلب قد نال اعجابكم.. واتمنى ان اكون على قدر محبتكم الصادقة النبيلة دائمآ بأذن الله ✋😍❤️ A post shared by Assi Hallani (@assielhallaniofficial) on Apr 23, 2017 at 8:12am PDT

نشر فارس الأغنية العربية الفنان عاصي الحلاني فيديو عبر حسابه الرسمي على انستغرام شكر فيه كلّ متابعيه.وأمل الحلاني أن يكون ألبومه "حبيب القلب" قد نال إعجاب جمهوره. وقد جاء في رسالته: "بدي أحيي كل لي عم يشوفوني على إنستغرام وفيسبوك وتويتر، بدي أشكر متابعتكم لي، وأتمنى أن يكون ألبوم حبيب القلب نال إعجابكم، وإن شاء الله عند حسن ظنكم بكل شي جديد وكل شي عم أقدمه، بحبكم كتير، وإن شاء الله دايما بشوفكم مبسوطين وأيامكم حلوة".وكان عاصي قد طرح منذ أيام، ألبوم "حبيب القلب" الذي تضمن 12 أغنية.إليكم الفيديو: