بالفيديو: رسالة من عاصي الحلاني لجمهوره... ما قصّة "حبيب القلب"؟

احبائي أشكركم على محبتكم الكبيرة.. ارجو ان يكون البوم #حبيب_القلب قد نال اعجابكم.. واتمنى ان اكون على قدر محبتكم الصادقة النبيلة دائمآ بأذن الله ✋😍❤️

