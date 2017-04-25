بالفيديو: رسالة من عاصي الحلاني لجمهوره... ما قصّة "حبيب القلب"؟

نشر فارس الأغنية العربية الفنان عاصي الحلاني فيديو عبر حسابه الرسمي على انستغرام شكر فيه كلّ متابعيه.
وأمل الحلاني أن يكون ألبومه "حبيب القلب" قد نال إعجاب جمهوره. وقد جاء في رسالته: "بدي أحيي كل لي عم يشوفوني على إنستغرام وفيسبوك وتويتر، بدي أشكر متابعتكم لي، وأتمنى أن يكون ألبوم حبيب القلب نال إعجابكم، وإن شاء الله عند حسن ظنكم بكل شي جديد وكل شي عم أقدمه، بحبكم كتير، وإن شاء الله دايما بشوفكم مبسوطين وأيامكم حلوة".
وكان عاصي قد طرح منذ أيام، ألبوم "حبيب القلب" الذي تضمن 12 أغنية.
إليكم الفيديو: