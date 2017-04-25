ما لا تعرفه عن بريجيت... زوجة إيمانويل ماكرون التي تكبره بـ24 عامًا!

من هي بريجيت ماكرون؟

Lebanon, news ,lbci ,أخبار إيمانويل ماكرون,بريجيت ماكرون,من هي بريجيت ماكرون؟

LBCI News Lebanon

بعد الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، خطى كل من المرشح الوسطي إيمانويل ماكرون ومرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان خطوة نحو الإليزيه وتأهلا إلى الجولة الثانية بعد حصولهما على التوالي على أعلى نسب من الأصوات.

وفي حال أصبح ماكرون الرئيس المقبل لفرنسا، ستصبح زوجته بريجيت "سيّدة فرنسا الأولى".

الإعلان

لكن من هي بريجيت ماكرون؟



منذ عقد الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسيّة الفرنسيّة، بدأت وسائل إعلاميّة أجنبيّة بالكشف عن بعض الحقائق المتعلقة بـ"سيّدة الإليزيه" المحتملة، بريجيت ماكرون، التي تكبر زوجها بـ24 عامًا، وسنذكر بعضها:

- تضطلع بريجيت بدور مهم في حملة زوجها الانتخابية وهي لطالما انخرطت في حياته المهنيّة، وخصوصًا عندما كان وزيرا للاقتصاد، إذ كانت تصر على حضور اجتماعاته وبرمجة جدول أعماله.

- تنحدر بريجيت من عائلة بورجوازيّة معروفة في شمال فرنسا لامتلاكها شركة كبيرة تنتج الشوكولا.

- كانت بريجيت معلّمة إيمانويل في المدرسة ومدربته وكان يبلغ من العمر 15 عامًا عندما وقع في حبّها.

- مع تطوّر علاقتها بإيمانويل طلقّت بريجيت زوجها وأب أولادها الثلاثة.

- إنّها أم لثلاثة أولاد، أصغرهم هي تيفين أوزيير وعمرها 30 عامًا، تعمل محامية في حملة ماكرون. وأكبر أبناء بريجيت هو سباستيان، الذي ولد عام 1975 ما يجعله أكبر من إيمانويل ماكرون سنا، فيما تبلغ ابنتها الوسطى لورانس عمر زوج بريجيت الحالي نفسه.

- قرّر الثنائي ألا ينجب أطفالا، وفق ما صرح به المرشح الرئاسي لقناة "بي إم إف تي في"، قائلًا "اخترنا ألا ننجب أطفالا، وهذا قرار اتخذناه معا".



