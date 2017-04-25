إمتنعوا عن التحدّث بهذه المواضيع في اللقاء الاول

ومن هذا المنطلق، كشف الخبراء عن المواضيع التي يجب الامتناع عن التطرق اليها في اللقاء الأول، ومن بينها:
- طرح أسئلة تتعلّق بمبلغ المال الذي يجنيه الشخص الآخر او براتبه الشخصي لأنه أمر شخصي للغاية.
- التكلّم عن المواضيع السياسية وخصوصاً مهاجمة الرأي الآخر أو الأحزاب الأخرى.
- التطرّق الى المواضيع الدينية أو الحياة الشخصية مثل توجيه أسئلة لمعرفة ما إذا كان الشخص الآخر مرتبطًا.
- إبداء الرأي بالمظهر الخارجي للشخص الآخر أو بشخصيته، حتّى لو كانت التعليقات إيجابية بهدف مدحه.
- التكلّم عن النفس طوال الوقت لأن ذلك يدل على أنانية وعلى ثقة مفرطة بالنفس. يجب توجيه الأسئلة المناسبة إلى الآخرين والتكلم عن التجربة الخاصة عند الضرورة فقط.