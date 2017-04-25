دراسة جديدة ستقلب الموازين الطبية: هذا هو السبب وراء رغبتكم بتناول الوجبات السريعة

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على الرغم من أن معظم الناس يعلمون ما هي المخاطر الصحية التي قد يتسبب بها تناول بعض الأطعمة والوجبات السريعة، إلا أنهم غير قادرين على التوقف عن استهلاكها.والملفت هو أن العلم قد بات قادراً اليوم على تفسير أسباب هذه الرغبة الشديدة لتناول الوجبات غير الصحية.وقد وجد فريق من الباحثين الإسبان أن هناك مجموعة محددة الجينات المختلفة التي تؤثر على كيفية تفاعل الدماغ مع الوجبات السريعة.وقد قام الباحثون بتحليل علم الوراثة لدى 818 رجل وامرأة وجمّعوا معلومات عن نظامهم الغذائي. واستنتجوا أن الجينات التي درسوها لعبت دوراً هاما في الخيارات والعادات الغذائية لدى الأشخاص.ويجب التنويه الى أن الاختلافات الجينية هي اختلافات صغيرة جداً في الحمض النووي التي تساعد على جعل كل شخص فريد.ويأمل الباحثون أن تكون هذه النتائج كفيلة بتمهيد الطريق أمام علاجات جديدة لمساعدة الناس على التمسك بنظام غذائي صحي، إذ يمكن أن يتم استخدامها لتطوير نهج طبي دقيق، يساعد على تقليل مخاطر إصابة الأفراد ببعض الأمراض الشائعة مثل مرض السكري وأمراض القلب والسرطان.ويذكر أن الدراسات السابقة كانت قد حدّدت الجينات التي ترتبط ببعض سلوكيات الناس الذين يعانون من اضطرابات الأكل مثل فقدان الشهية والشره المرضي. إلا أن المعلومات عن تأثير الجينات على عادات الأكل لدى الأشخاص الأصحاء هي قليلة بعض الشيء.