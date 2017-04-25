ماذا يحصل لجسمكم عندما تتوقفون عن تناول النشويات؟

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يعتقد عدد كبير من الناس أن اتباع حمية غذائية خالية من النشويات قد يكون الحل الأنسب لخسارة الوزن.من هذا المنطلق، قرّرنا أن نعرض عليكم بعض الأمور التي ستحصل لجسمكم عندما تتوقفون عن تناول النشويات.- حرق الدهون: عندما يمتنع الإنسان عن تناول النشويات فهو بالتالي يكون قد توقف عن إعطاء نفسه مصدراً رئيسياً للطاقة، عندها سيقوم جسمه بتعويض هذه الطاقة من خلال الدهون المخزنة.- الإمساك: يعتبر الإمساك من الآثار الجانبية لاتباع نظام غذائي خالي من النشويات، ويعود ذلك الى نقص الألياف في الجسم.- مشاكل في الكلى: إن التوقف عن تناول النشويات قد يضر بالكلى، وذلك لأن الدم سيصبح حمضياً وهذا ما سيؤدي الى حصى في الكلى ومشاكل في العظام.- رائحة الفم الكريهة: إن الأشخاص الذين يتبعون نظاماً غذائياً خالياً من النشويات يعانون من مشكلة رائحة الفم الكريهة. في الواقع، إن الجسم في هذه المرحلة يفقد الكثير من الماء ما يتسبب بجفاف الفم، وبالتالي الرائحة الكريهة.- شعور أقل بالجوع: إن اتباع نظام غذائي قليل النشويات يجعل الإنسان يشعر أقل بالجوع. في الواقع إن الأشخاص الذين يتّبعون هذا النظام سيتوقفون عن تناول بعض أنواع الأطعمة مثل السكر والخبز والكافيين والفواكه المجففة والموز ومنتجات الذرة إضافة الى الامتناع عن الكحول، هذه الأطعمة مسؤولة عن شعور الإنسان بالجوع والإفراط في تناول الطعام.