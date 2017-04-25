مرشحة للانتخابات في بريطانيا تكشف عن غرابة ميولها الجنسي

هذا ما قالته مرشحة للانتخابات في بريطانيا عن حياتها الجنسيّة...

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LBCI News Lebanon

كشفت مرشّحة للانتخابات المحليّة ضمن حزب الاستقلال البريطاني عن أمر خطرٍ يوم الجمعة الماضي.

فقد أعلنت جيزيلا ألين، أثناء مقابلة تحدثت من خلالها عن المثلية الجنسية، انّها تنجذب جنسيًا إلى الغوريلا.

وبحسب ألين، تتحرك هرموناتها عند رؤيتها غوريلا.

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وأتى موقفها هذا في سياق حديثها عن أنّ حياة المرء الجنسيّة تخصه وحده.

وقالت:" أنا لست مناهضة للمثليين، لكنني ضد الأشخاص الذين يكشفون إلى العلن خصوصيات حياتهم الجنسيّة وميولهم الجنسي".

وأعطت ألين نفسها كمثل، مشيرة إلى أنّها لا تخرج إلى الشارع وتصرخ معلنةً أنّها تجد الغوريلا حيوانًا مثيرًا ويحرّك مشاعرها.

لكن بعض الصحف والمواقع الالكترونيّة الأجنبيّة كان لها رد فعل من هذا الموقف وعلى سبيل المثال: "ألم تدرك ألين أنّها بمجرّد ​الإفصاح عن هذا الأمر إلى الصحافة ناقضت تصريحاتها كلّها؟"