هل تشرب 4 أكواب من القهوة يومياً؟ اقرأ هذا الخبر!

توصل العلماء إلى أنّ شرب 4 أكواب من القهوة يومياً لا يضر بالصحة وذلك بعد استعراض أكثر من 740 دراسة عن آثار الكافيين على البشر بين عامي 2001 و2015.
ووجد الخبراء أن استهلاك 400 ملليغرام من القهوة أي ما يعادل 4 أكواب من القهوة، يُعتبر كمية آمنة للمستهلكين البالغين وهي الكمية القصوى.
وتبين أيضاً أنّ 300 ملليغرام من القهوة أي 3 أكواب يومياً هي الكمية القصوى الموصى شربها من قبل النساء الحوامل.
وقد علّق المشرف على هذه الدراسة الدكتور إيريك هنتجس، المدير التنفيذي للمعهد الدولي لعلوم الحياة بالقول: "توصلنا إلى حقيقة علمية مفادها أن استهلاك كمية محددة من الكافيين لا تتخطى الـ 400 ملليغرام لا يسبب آثاراً جانبية على صحة الانسان."
يُشار إلى أنّ هذه الدراسة نشرت في مجلة الغذاء والسموم الكيميائية.
الجدير ذكره، أنّ الكافيين
الموجود في القهوة
معروف بخصائصه المضادة للالتهابات والمحفّزة لعمل الدماغ.
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