صورة تفطر القلوب... هذا ما فعله ليبقى قرب زوجته المصابة بالسرطان

انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر زوجًا يساند زوجته المصابة بمرض السرطان.

وقد نشرت ماكينا نيومان البالغة من العمر 17 عامًا صورة لوالدها عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر وأرفقتها بتعليق: "اضطرت والدتي للبقاء في غرفة منعزلة بسبب العلاج الإشعاعي التي تخضع له كونها مصابة بمرض السرطان، فما كان من والدي إلا أن وضع مكتبًا وكرسيًا خارج الغرفة ليبقى إلى جانبها. فخانتني دموعي بعد رؤية هذا المشهد".

ولاقت هذه الصورة المؤثرة رواجًا كبيرًا، إذ أعاد تغريدها أكثر من 7500 شخص وحازت على أكثر من 100 ألف إعجاب على صفحة "Love What Matters" على فيسبوك.

وبحسب نيومان، فإن والدتها أصيبت بسرطان الغدة الدرقية في شهر تشرين الأول/أكتوبر. ومنذ ذلك الحين لم يتركها زوجها جون ولو لحظة.

وتأثر مستخدمو الانترنت جميعهم بتعاطف جون مع زوجته.

My mom has to stay in her room in isolation for her cancer radiation so my dad set up a desk at her door to keep her company and I'm crying pic.twitter.com/rucH9HfDvk