بالصورة - اعترفا بانتمائهما لتنظيم داعش...

شعبة المعلومات توقف شخصين على علاقة وثيقة بقيادات بارزة في تنظيم داعش

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LBCI News Lebanon

أوقفت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي المدعوين ر. ص. (مواليد عام 1964، لبناني) وأ. ك. (مواليد عام 1974، لبناني) وعلى أثر توفر معلومات مؤكدة عن تشكيلهما خلية مرتبطة بتنظيم داعش الارهابي.

وبالتحقيق معهما اعترفا بما يلي:

اعترف ر. ص: بانه يحمل فكر تنظيم داعش وعمل على نشره ومحاولة إقناع العديد من الشبان بالالتحاق به. منذ حوالي السنتين غادر الى الرقة في سورية، وإلتحق بتنظيم داعش وتابع دورات شرعية وعسكرية وعمل مع التنظيم في عدة مجالات وبخاصة اللوجستي.

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كان على علاقة متينة بالعديد من أبرز قيادات التنظيم في سورية ولبنان واصطحب عائلة أحد أبرز قياديي التنظيم في لبنان المؤلفة من خمسة أشخاص الذي فرّ الى الرقّة عبر تركيا.

كما اعترف : - أ. ك: بانه يحمل فكر داعش ويعمل بشكل أمني للغاية لإبعاد الشبهات عنه، بسبب طبيعة عمله القائمة على التسهيل اللوجستي لعناصر التنظيم اللبنانيين المتواجدين في سوريا لجهة تلبية احتياجاتهم.

هو على تواصل مع ابرز قياديي التنظيم اللبنانيين المتواجدين في سورية.قام بالتنسيق مع قيادات داعش في الرقة، وربطهم بالموقوف : ر. ص. المذكور وسهل موضوع انتقال الموقوف ( ر. ص) برفقة عائلة القيادي في داعش الى الرقة.

وقد أحيلا الى القضاء العسكري بناءً على إشارته.