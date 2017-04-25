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25 نيسان 2017
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طريقة مثالية لاختيار المرحاض الأكثر نظافة

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طريقة مثالية لاختيار المرحاض الأكثر نظافة
قد يكون استخدام المرحاض العام الكابوس الأسوأ لدى البعض، خصوصاً وأنّ بعض الحمامات ليست مجهزة بعمال نظافة يواكبون عملهم على مدار الساعة.

وفي هذا السياق، توصل الدكتور محمد أوز المشهور في أميركا إلى معرفة أي حجرة مرحاض هي الأقل اتساخاً في الحمامات العامة.

وقد أشار أوز إلى أن غالبية الناس تبحث عن الخصوصية في الحمامات العامة فتختار المرحاض الأبعد عن باب الحمام، ما يجعل الموجود بالقرب من الباب هو الأقل احتواءً على الجراثيم والبكتيريا.
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ولكن ما توصل إليه أوز يختلف عن نتائج دراسة تحليلية أجرتها نيويورك ماغازين، والتي بينت أن النساء يفضلن استخدام المرحاض الأبعد عن الباب في الحمّامات العامة، فيما الرجال يستخدمون المرحاض الأول قرب الباب.


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