المستجدات التشريعية لدى الدول العربية في مجال مكافحة تبييض الأموال

بدأ في دولة الكويت اليوم الإجتماع العام الخامس والعشرون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (MENAFATF) بحضور دول المنطقة والمنظمات الدولية المعنية بمراقبة تطبيق المعايير الدولية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

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وقد عقدت لجان وفرق العمل التابعة للمجموعة على مدة يومين قبل بدء اعمال الإجتماع العام اجتماعاتها التحضيرية لدراسة المواضيع التي ستناقش.

ويشارك عن الجانب اللبناني في هذه الإجتماعات امين عام هيئة التحقيق الخاصة عبد الحفيظ منصور والمدير التنفيذي لدى هيئة التحقيق الخاصة طارق زهران، علماً ان لبنان اصبح يشغل حالياً منصب نائب رئيس المجموعة وان عبد الحفيظ منصور يشارك ممثلاً "مجموعة إغمونت".

وسيتناول الإجتماع العام المستجدات التشريعية لدى دول المنطقة وفعالية التطبيق ومدى إلتزامها بالمعايير الدولية المطلوبة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ولمكافحة تمويل أنشطة المقاتلين الإرهابيين الأجانب اللذين يلتحقون بداعش.