ايفانكا ترامب تدافع عن والدها في مؤتمر المرأة

اضطرت ايفانكا ترامب الى الدفاع عن موقف والدها من النساء وذلك في اول مهمة خارجية لها بوصفها "الابنة الاولى" في الولايات المتحدة، حيث شاركت في قمة برلين للمرأة التي تشارك فيها كذلك المستشارة الالمانية انغيلا ميركل.

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واثناء مشاركتها في القمة مع عدد من القائدات، اثارت ايفانكا استغراب الحضور عندما اشادت بـ"تأييد والدي" لقضية المرأة ودوره "كبطل في دعم العائلات ومساعدتها على الازدهار".

وتدخلت الصحافية التي تدير الجلسة وقالت: "بعض مواقف والدك التي جاهر بها تجاه النساء تشكك في أنه حقا يدعم المرأة".

فردت ايفانكا: "لقد سمعت بالتأكيد انتقادات من الاعلام ولكنني اعرف من تجربتي الشخصية أن عمل الاف النساء معه ولحسابه لعقود عندما كان يعمل في القطاع الخاص، هو شهادة على ايمانه الراسخ بقدرات النساء على القيام بعملهن بنفس كفاءة الرجال".