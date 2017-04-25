أخبار دولية
25 نيسان 2017
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قتلى في ضربة جوية بجنوب ليبيا

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قتلى في ضربة جوية بجنوب ليبيا

أعلن مصدر طبي اليوم بأن ضربة جوية أصابت سجنا وتسببت في سقوط 5 قتلى بمدينة سبها في جنوب ليبيا حيث تتقاتل فصائل مسلحة على امتداد طريق استراتيجي يمتد من المنطقة الحدودية الجنوبية إلى العاصمة طرابلس.

 

 ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الضربة لكن سبق أن تعرضت قوات موالية للحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس وتسيطر على قاعدة جوية في الصحراء هناك لهجوم جوي من فصائل منافسة موالية

للقائد العسكري في شرق البلاد خليفة حفتر.

 

وذكر المصدر أن حارسين وثلاثة سجناء لقوا مصرعهم في الضربة التي أصابت السجن في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء وأن 4 أصيبوا.

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