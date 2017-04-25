هل يجب التخلّص من الطعام الذي تحطّ عليه الذبابة؟

مع اقتراب حلول فصل الصيف نلاحط تكاثر الذباب، الذي قد يحط في كثير من الأحيان على الطعام.

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والملفت أن الإنسان لا يعلم ما إذ كان يجب أن يتخلّص هذا الطعام.

في الواقع، من الضروري أن يرمي المرء الطعام الذي تحط عليه الذبابة، لأن الأخيرة تحمل أكثر من 200 نوع من البكتيريا والجراثيم التي تتسبب بأضرار كثيرة للصحة.

تتواجد البكتيريا على الشعيرات التي تغطي أطراف الذبابة والناجمة عن تواجدها في أماكن قذرة. هذه البكتيريا تنتقل بسرعة إلى المأكولات.

ويجب التنويه الى أن البكتيريا المنقولة من الذباب تتسبب بأمراض معدية ومختلفة مثل الكوليرا، الديزنتاريا أو الإسهال الشديد، حمى التيفوئيد وغيرها.

بالإضافة إلى ذلك، عندما تحط الذبابة على المأكولات، تقوم بالتقيؤ فوقها قبل تناول القضمات، إذ لا يملك الذباب الأنزيمات المسؤولة عن هضم الأطعمة.