عثمان عرض الاوضاع مع السفيرة الاميركية

الأوضاع العامة في البلاد بين عثمان وريتشارد

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LBCI News Lebanon

عرض المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بعد ظهر اليوم، في مكتبه بثكنة المقر العام، الأوضاع العامة في البلاد مع السفيرة الاميركية في بيروت إليزابيث ريتشارد على رأس وفد من السفارة.