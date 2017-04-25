أمن وقضاء
25 نيسان 2017
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عثمان عرض الاوضاع مع السفيرة الاميركية

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عثمان عرض الاوضاع مع السفيرة الاميركية
عرض المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بعد ظهر اليوم، في مكتبه بثكنة المقر العام، الأوضاع العامة في البلاد مع السفيرة الاميركية في بيروت إليزابيث ريتشارد على رأس وفد من السفارة.
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