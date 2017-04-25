أمن وقضاء
25 نيسان 2017
25/04/2017 10:07:20
عثمان عرض الاوضاع مع السفيرة الاميركية
الأوضاع العامة في البلاد بين عثمان وريتشارد
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LBCI News Lebanon
عرض المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بعد ظهر اليوم، في مكتبه بثكنة المقر العام، الأوضاع العامة في البلاد مع السفيرة الاميركية في بيروت إليزابيث ريتشارد على رأس وفد من السفارة.
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