توقيف 3 روسيين على معبر العبودية بعد العثور بحوزتهم على لباس عسكري سوري

توقيف روسيين اثناء دخولهم من سوريا الى لبنان

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LBCI News Lebanon

أوقفت القوة المشتركة في بلدة العبودية- عكار 3 اشخاص من الجنسية الروسية اثناء دخولهم من الاراضي السورية الى الاراضي اللبنانية بعد العثور بحوزتهم على لباس عسكري سوري.