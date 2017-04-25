باسيل: نحن امام لحظة مصيرية والميثاقية لن تسامح

كلما اقتربنا من الاتفاق على قانون انتخابي تظهر لغتان

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LBCI News Lebanon

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أكد رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل أن "التمديد لمجلس النواب مسدس موضوع في رأس اللبنانيين يجب ازالته لنتمكن من البحث في قانون الانتخاب"، معتبرا ان "من يطرح التمديد يترك لنفسه مخرجا لعدم اقرار قانون جديد على عكسنا نحن".باسيل وبعد اجتماع تكتل التغيير والاصلاح اشار الى أنه "كلما اقتربنا من الاتفاق على قانون انتخابي تظهر لغتان الاولى في غرفة النقاش وثانية في الاعلام لاسقاط ما اتفقنا عليه".وزير الخارجية واذ لفت الى ان "الاصول تقتضي بدء التصويت في الهيئة العامة على الارثوذكسي الذي لن يمر ثم نصوت على القوانين الاخرى"، قال:"نحن امام لحظة مصيرية والميثاقية لن تسامح".