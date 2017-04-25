ما في قانون انتخاب ما في حكومة ما في موازنة كان ناقص الضمان لي مهدد بالإفلاس بسبب الموازنة. شاركونا اراءكم كتابة أو بفيديو على هاشتاغ "بلد_بلا_ضمان"