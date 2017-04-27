كابتن طائرة هولندية تجتاح الانترنت بصورها من داخل قمرة القيادة!

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A lot of southern destinations this week! 😃 Remember that it doesn't matter how beautiful🌈 or sunny☀️the destinations are, it is always good to be back home 😘✈️🌍 A post shared by Michelle ✈️ B737 Airline Pilot (@dutchpilotgirl) on Apr 21, 2017 at 9:39am PDT

اجتاحت كابتن طائرة شبكة الانترنت بعدما نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصوروثّقت من خلالها الأماكن الجميلة التي تزورها خلال عملها.وقد أصبحت الشابة ميشيل غوريس، 25 عاماً، كابتن طائرة في العام 2013، وهي منذ ذلك الحين تقوم بمشاركة رواد الانترنت بصور مذهلة عن حياتها المهنية من خلال مدونتها الخاصة " Dutch Pilot Girl".أي "الشابة الهولندية التي تقود الطائرات".ويذكر أن الشابة تعلّقت بالطيران من خلال جدّها الذي حصل على رخصة قيادة الطائرة في سن 74 عاماً. عندها تركت ميشيل كلية الطب وقضت عامين من التدريب في مدرسة الطيران، وأصبحت بعدها كابتن.وقد زارت الشابة أماكن عدّة في جميع أنحاء العالم مثل نيس وموسكو وزاكينثوس والكثير غيرها، وقامت بتوثيق هذه الرحلات.والملفت أنها تجيب على أسئلة معجبيها وتقوم بمشاركتهم تجربتها في الطيران إذ تقوم بنشر صور عدّة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث يُتابعها أكثر من 21 ألف شخص على انستغرام و 15 ألف شخص على قناتها على يوتيوب.وعلى الرغم من أن مهنة الشابة جعلتها تزور أماكن عدّة، إلا أن ميشيل تشدّد على أن الأمر ليس سهلاً أبداً، بخاصةٍ وأن هناك مسؤوليات كبرى على الكابتن أن يتحملها.والملفت أن الشابة تريد أن تكسر المحظور حول قضية أن تكون الفتاة كابتن طائرة، بخاصةٍ وأن هذه المهنة يسيطر الذكور عليها.اليكم بعض صور الشابة خلال رحلات متعددة: