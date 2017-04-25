دراسة مثيرة للقلق لمن يستهلك يومياً عبوة من المشروبات الغازية قليلة السعرات الحراية

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ذكرت دراسة جديدة مثيرة للقلق أن استهلاك الإنسان لعبوة من المشروبات الغازية قليلة السعرات الحراية يومياً يزيد من نسب إصابته بأمراض خطيرة.وذكرت The American Heart Association’s journal Stroke أن الأشخاص الذين يستهلكون يومياً مشروباً واحداً على الأقل محلى اصطناعياً يزيدون 3 أضعاف من خطر إصابتهم بالسكتة الدماغية او الخرف.وأوضح الباحثون أنهم وجدوا ارتباطاً بين الأمراض الخطيرة والمشروبات المحلاة اصطناعياً، وليس المشروب بحد ذاته، وأوصوا أيضاً الناس بالتوقف عن تناول المشروبات السكرية.وقال قائد الدراسة ماثيو بيس:"على الرغم من أننا لم نجد علاقة بين السكتة الدماغية أو الخرف واستهلاك المشروبات السكرية، فإن هذا الأمر بالتأكيد لا يعني أنها خيار صحي"، وأضاف قائلاً:" نوصي الناس بأن يشربوا بانتظام الماء بدلاً من المشروبات السكرية أو المحلاة بشكل اصطناعي".وقد قام الباحثون بتحاليل على نحو 2900 شخص فوق سن الـ 45 عاماً لدراسة السكتة الدماغية، وما يقارب 1500 شخص فوق سن الستين للقسم المتعلّق بالخرف.ويذكر أن المشاركين في هذه الدراسة كانوا في الغالب من العرق الأبيض، ولفت بيس الى أن الاختلافات العرقية قد تؤثّر على كيفية اختيار الناس في كثير من الأحيان للمشروبات المحلاة بشكل اصطناعي أو المشروبات السكرية.