بالفيديو: بعد دخوله عالم الأزياء... ترحيل "المجرم الأكثر إثارة" من المملكة المتحدة

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ذكرت صحيفة دايلي مايل أنه تمّ ترحيل المجرم الأميركي جيريمي ميكس الذي نال لقب "المجرم الأكثر إثارة" من المملكة المتحدة بعد أقل من 8 ساعات على وصوله الى مطار هيثرو في لندن.وقال السيد جيم جوردان، وهو مدير أعمال ميكس، إنه كان من المقرّر أن يمضي الأخير هذا الأسبوع في العاصمة البريطانية بهدف تصوير سلسلة من غلافات بعض المجلات.ولكن لدى وصوله الى لندن يوم الاثنين، اعتُقل ميكس، 32 عاماً، من قبل مسؤولي الحدود البريطانيين الذين منعوه من دخول البلاد بالرغم من إصرار جوردان على أن بحوزته الأوراق القانونية اللازمة.وقد استطاعت الصحيفة الحصول على لقطات وصور حصرية ظهر خلالها ميكس وهو يجلس في المطار بعد احتجازه قبل ترحيله على متن طائرة متجهة إلى الولايات المتحدة.ويشار الى أن زوجة ميكس ومدير أعماله، اللذين كانا برفقته، بقيا في فندق في لندن.ويذكر أن ميكس دخل عالم الشهرة بعدما نشرت الشرطة خلال العام 2014 صورته على فيسبوك عقب إلقاء القبض عليه، وقد دخل الى عالم عرض الأزياء بعد خروجه من السجن خلال العام 2016.