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25 نيسان 2017
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بالفيديو: بعد دخوله عالم الأزياء... ترحيل "المجرم الأكثر إثارة" من المملكة المتحدة

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بالفيديو: بعد دخوله عالم الأزياء... ترحيل &quot;المجرم الأكثر إثارة&quot; من المملكة المتحدة
ذكرت صحيفة دايلي مايل أنه تمّ ترحيل المجرم الأميركي جيريمي ميكس الذي نال لقب "المجرم الأكثر إثارة" من المملكة المتحدة بعد أقل من 8 ساعات على وصوله الى مطار هيثرو في لندن.

وقال السيد جيم جوردان، وهو مدير أعمال ميكس، إنه كان من المقرّر أن يمضي الأخير هذا الأسبوع في العاصمة البريطانية بهدف تصوير سلسلة من غلافات بعض المجلات.
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ولكن لدى وصوله الى لندن يوم الاثنين، اعتُقل ميكس، 32 عاماً، من قبل مسؤولي الحدود البريطانيين الذين منعوه من دخول البلاد بالرغم من إصرار جوردان على أن بحوزته الأوراق القانونية اللازمة.

وقد استطاعت الصحيفة الحصول على لقطات وصور حصرية ظهر خلالها ميكس وهو يجلس في المطار بعد احتجازه قبل ترحيله على متن طائرة متجهة إلى الولايات المتحدة.

ويشار الى أن زوجة ميكس ومدير أعماله، اللذين كانا برفقته، بقيا في فندق في لندن.

ويذكر أن ميكس دخل عالم الشهرة بعدما نشرت الشرطة خلال العام 2014 صورته على فيسبوك عقب إلقاء القبض عليه، وقد دخل الى عالم عرض الأزياء بعد خروجه من السجن خلال العام 2016.
 
Meeks, 32, of Stockton, California, was set to spend this week in the British capital where he had been due to shoot a series of magazine covers, according to his manager Jim Jordan

Photos exclusively obtained by DailyMail.com show a dejected Jeremy Meeks sitting in a Border Force holding area shortly before being bundled onto a US-bound plane. The 'hot felon' was deported just eight hours after landing in London
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