بالفيديو: سلمى حايك تعتقد أنّ زوجها يخونها

هل زوج سلمى حايك يخونها؟

Lebanon, news ,lbci ,أخبار خيانة,سلمى حايك,هل زوج سلمى حايك يخونها؟

LBCI News Lebanon

اعترفت النجمة المكسيكية من أصول لبنانيّة سلمى حايك، بأنها اتهمت زوجها الملياردير الفرنسي الجنسية فرانسوا هنري بينوت ظلما في إحدى المرات بخيانته لها.

وروت الممثلة عندما حلّت ضيفة في برنامج جيمي فالون الحواري تفاصيل الواقعة الطريفة.

وقالت إنّ زوجها تلقى رسالة عبر هاتفه ذات يوم من سيّدة تدعى "إيلينا"، دعته ليحسّن لغته الانكليزيّة من خلال بعض التمارين، ما أشعرها بالغضب الشديد.

الإعلان

وتابعت: "حاولت ألا أظهر إنزعاجي من الأمر، لكن أثناء تناولنا الطعام لم أتمالك نفسي وسألته، من هي إيلينا؟".

عندها ضحك زوجها وفسّر لها أنّها تتحدث عن "إلسا" (ELSA) وهي عبارة عن تطبيق يعلّم اللغة الإنكليزية.